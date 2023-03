Famalicão: Monsenhor Manuel Joaquim celebrou bodas de ouro sacerdotais

Famalicão: CIOR reforça ligação dos alunos com as empresas

Inserida na “Semana da Empresa”, a CIOR organizou esta segunda-feira, dia 27, uma atividade que envolveu os alunos do Curso Técnico Auxiliar de Farmácia.

A propósito desta iniciativa, o diretor da CIOR, Amadeu Dinis, referiu que estas são oportunidades de «sensibilização, informação e motivação para a importância da formação e para os desafios do mercado de trabalho».

O diretor do curso, Arcélio Sampaio, destacou o facto do Técnico Auxiliar de Farmácia «ser um técnico cada vez mais importante num mercado cada vez mais emergente, onde os recursos humanos desempenham um papel fundamental na proximidade com a população, razão pela qual devem ser continuamente valorizados e motivados em termos de competências, capacidades e sentido ético».

Esta iniciativa contou com a participação de Tiago Almeida e Ana Faria em representação da BIAL, empresa farmacêutica de referência nacional; de Marisa Machado, diretora da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave e da Licenciatura em Farmácia; da diretora técnica Helena Silva da Farmácia de Bairro e de uma técnica da Farmácia de Delães, duas das várias farmácias parceiras da escola.

O encontro serviu ainda para o registo e partilha de testemunhos de ex-alunos a realizarem estágios profissionais e a prosseguirem estudos superiores.

O curso Técnico de Auxiliar de Farmácia é o único no Município de Famalicão e dos poucos existentes na região. No seu início, há quatro anos, teve por base um protocolo e o apoio da Associação Nacional de Farmácias e de uma rede de farmácias parceiras do município de Famalicão e da região.