Concelho

Famalicão: Monumento para dizer «obrigado» aos bombeiros Voluntários de Famalicão

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão, que celebram 135 anos, vão ter uma escultura de homenagem à sua atividade e longevidade. O monumento, da autoria do escultor famalicense João Costa, vai ser colocado na nova Rotunda da Avenida dos Descobrimentos.

Essa escultura e o seu custo foram aprovados em reunião da Assembleia dos Bombeiros de Famalicão. A corporação, por sua vez, solicitou apoio à Câmara Municipal de Famalicão.

A proposta foi à última reunião de Câmara. A maioria PSD/CDS e Chega votaram a favor. O presidente da Câmara diz que apoia de «bom grado» e sem retirar outros apoios que já existem para as três corporações. «A história, o sentimento, o orgulho e o reconhecimento também devem estar retratados no espaço público», afirma.

O PS votou contra. Os vereadores socialistas rejeitaram o orçamento de 90 mil euros para uma escultura. Sublinhando que esta posição não é contra a homenagem nem contra a instituição em causa, mas sim contra a prioridade atribuída a este investimento. Defendem que esse montante poderia ser canalizado para a aquisição de equipamentos de proteção individual, reforço de meios operacionais ou outras formas de apoio direto às associações de bombeiros.

O presidente da Câmara Municipal demonstrou indignação perante a recusa do PS em apoiar uma homenagem a uma corporação de bombeiros que é centenária. «Não compreendo críticas porque uma corporação de bombeiros é um pilar para a nossa segurança, para o nosso socorro, para a nossa tranquilidade enquanto pessoas e cidadãos», sublinhou Mário Passos. «Pôr em causa um trabalho de 135 anos de uma corporação, em que muitos homens e mulheres tiveram uma entrega total, de demonstração de altruísmo» é algo que o edil não percebe. Diz Mário Passos que a escultura, além de embelezar a rotunda, é uma forma de dizer «obrigado» a gerações de homens e mulheres que, «de forma voluntária», ajudaram Famalicão a manter-se mais seguro.

Segundo Eduardo Oliveira, «o PS é defensor de que os nossos bombeiros devem ser homenageados pelo que fazem. Mas consideramos que a melhor homenagem é melhorar as suas condições de trabalho. Não podemos aceitar um investimento de 90.000 euros numa escultura, quando conhecemos as necessidades reais e as dificuldades que muitas famílias famalicenses enfrentam», sublinha.

Famalicão: Daniela Pereira lidera seleção nacional júnior na Taça das Nações

Este domingo, a seleção nacional, liderada por Daniela Pereira (ao centro da foto), vai disputar a Taça das Nações Júnior Feminina, que se realiza em Andaluzia, Espanha.

Com esta participação «pretende-se proporcionar às atletas a possibilidade de estar num pelotão muito competente, com as melhores juniores do mundo e o contacto com essa realidade. As nossas atletas vão perceber qual o ritmo, ao nível internacional, de uma corrida com características muito específicas, visto que vão ser muitos os quilómetros em terra batida», adiantou a treinadora famalicense, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

Para a selecionadora nacional, um bom resultado nesta fase embrionária da seleção nacional «poderá não ser o mesmo para o público em geral. Acabarem todas classificadas e, se possível, com o pelotão seria perfeito. Espero, também, que venham com uma bagagem maior do que a que tiveram até agora», frisou.

Recorde-se que nos dois últimos anos a seleção feminina não participou na Taça das Nações, sendo este um momento importante, até porque a prova é de categoria UCI.

Foto: UVP – Federação Portuguesa de Ciclismo

Famalicão: Rafa avisa Sporting: «estamos confiantes e vamos dar luta» c/vídeo

«Um jogo difícil, contra o bicampeão, ambiente exigente, mas que nós gostamos de jogar. Acreditamos no nosso trabalho, nas nossas ideias e estamos confiantes que vamos dar luta». É desta forma que Rafa Soares antecipa o jogo com Sporting, da 22.ª jornada da Liga Portugal Betclic, às 20h30 de domingo, no Estádio José Alvalade.

O defesa esquerdo, que já esteve em 12 jogos na presente edição da I Liga, reforça que o Famalicão acredita nas suas ideias, «porque somos equipa, somos família» e «vamos chegar longe esta época», antecipa. De regresso ao Sporting «vamos para complicar o jogo. O Sporting tem decidido jogos nos últimos minutos, mas quem sabe seremos nós a contrariar essa tendência». Por outro lado, não vê facilidades apesar de ausências na equipa adversária. «Nós temos as nossas. Eles têm um plantel grande e de qualidade e não é por alguma ausência que serão menos fortes».

Deixou, também, um repto aos adeptos famalicenses. «Não está fácil, com as condições que temos tido em Portugal, mas espero que se façam ouvir, porque são sempre um grande apoio para nós», pediu Rafa.

Confira, no vídeo, o total das declarações de Rafa Soares.

Famalicão: JSD propõe fixar talento com rede de espaços de Co-working

A Juventude Social Democrata leva este sábado, 14 de fevereiro, à Assembleia Municipal, uma moção de recomendação para a criação e dinamização de espaços de co-working para fixar talento no concelho

Sob o mote “Pela Dinamização de Espaços de Co-working e Valorização do Talento em Vila Nova de Famalicão”, a proposta pretende uma adaptação do município às novas realidades laborais que procuram estes espaços, cuja oferta no concelho é reduzida.

A moção, subscrita pela presidente da estrutura e deputada municipal Daniela Torres, será apresentada pelo Grupo Municipal do PSD, alerta que o mundo do trabalho «atravessa uma profunda transformação, marcada pela crescente valorização do trabalho remoto, híbrido e flexível» e que o concelho, «para se manter atrativo para jovens e profissionais qualificados, deve assegurar condições para estes novos modelos».

A proposta da JSD recomenda que a Câmara Municipal avalie uma estratégia para colmatar esta falha, sugerindo que assuma um «papel complementar ao mercado, disponibilizando equipamentos e ativos públicos para acolher estas valências, sem prejuízo das suas funções principais».

Esta medida, para a jovem estrutura “laranja” «é essencial» para fixar jovens e combater a saída de quadros qualificados, sendo, também, importante para a promoção do empreendedorismo e da economia, «atuando como espaços intermédios entre a casa e o local de trabalho tradicional que permitem conciliar produtividade com integração comunitária»

Com esta iniciativa, a JSD e o Grupo Municipal do PSD pretendem reforçar a «atratividade de Vila Nova de Famalicão enquanto território de oportunidades», colocando a modernização das condições de trabalho na agenda política local.

Famalicão: Centro Social de Calendário aumenta resposta na primeira infância

O Centro Social de Calendário tem três novas salas de creche, que permitiram a criação de 44 novas vagas na área da primeira infância. Com este “aumento”, a instituição duplicou a resposta nesta área, passando a ter seis salas de creche, num total de 88 crianças.

O investimento global, cofinanciado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, ultrapassou os 300 mil euros, com a Câmara Municipal de Famalicão a comparticipar com 75 mil euros.

A inauguração foi esta sexta-feira e contou com a presença, entre outros, do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, do Arcebispo Primaz de Braga, Dom José Cordeiro, do diretor do Centro Distrital da Segurança Social, João Ferreira, do presidente do Centro Social de Calendário, Padre Jorge Ferreira, e do presidente da União de Freguesias de Famalicão e Calendário, Ricardo Mendes.

Na ocasião, Mário Passos referiu «que esta é mais uma resposta concreta às necessidades atuais, num contexto de crescente procura na área da primeira infância». Acrescentou, também, que o Município dá particular atenção às creches e à criação de novas vagas, «para que possamos dar ainda mais apoio às famílias famalicenses».

O Centro Social de Calendário é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que acolhe 271 crianças nas valências de creche, jardim de infância, pré-escolar e ATL.

 

Famalicão: Dois famalicenses lideraram seleção nacional do Clero ao terceiro lugar europeu

A seleção nacional de futsal do Clero, sob a liderança do treinador Bruno Freitas e do adjunto Bruno Silva, dois famalicenses, conquistou o terceiro lugar na décima oitava edição do Campeonato Europeu, que decorreu em Lublin, na Polónia.
A equipa, da qual faz parte o padre Nuno Vilas Boas, Arcipreste de Famalicão, evidenciou-se pelo espírito de dedicação e compromisso.
O terceiro lugar resulta do empenho de todos os padres e, de um modo muito particular, da equipa técnica, pelo trabalho e compromisso demonstrados.
Mais do que um pódio, esta conquista representa o esforço e o testemunho de uma equipa que continua a levar o nome de Portugal além-fronteiras.

Famalicão: Iniciativa Liberal propõe criação de uma Assembleia Municipal Jovem

Este sábado, durante a Assembleia Municipal que terá lugar no salão nobre dos BV Famalicenses, o deputado Miguel Fidalgo vai apresentar uma proposta para a criação da Assembleia Municipal Jovem. Esta ideia, constante no programa eleitoral da Iniciativa Liberal nas últimas autárquicas, é «uma das motivações e compromissos» do deputado liberal que quer evidenciar «que os mais jovens podem fazer a diferença na política local», cabendo aos grupos municipais representados na Assembleia Municipal trabalhar «para que a participação dos jovens seja cada vez mais uma realidade».

A Assembleia Municipal Jovem é para alunos do ensino secundário, incluindo cursos científico humanísticos, cursos profissionais, cursos artísticos especializados e cursos de aprendizagem, ministrados em estabelecimentos de ensino sediados no concelho, assegurando que a participação não exclui percursos profissionais e formativos.

Em comunicado, a IL entende que a democracia local «fortalece-se quando se criam canais concretos de participação, especialmente para os mais jovens. A criação de uma Assembleia Municipal Jovem constitui um instrumento estruturado de educação para a cidadania, permitindo aproximar os estudantes do funcionamento dos órgãos municipais, promover debate informado sobre problemas reais e estimular responsabilidade, argumentação e compromisso com soluções».