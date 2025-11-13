Famalicão: Morre Fernando Lima, ator da GRUTACA

Fernando Lima, ator do grupo de teatro amador GRUTACA, faleceu aos 68 anos, em Pousada de Saramagos. Conhecido pelo seu envolvimento no teatro comunitário, Fernando trouxe ao palco dedicação, emoção e proximidade, deixando um legado de partilha e inspiração para colegas e público.

As cerimónias fúnebres realizam-se esta quinta-feira, 13 de novembro, a partir das 16h00, na Igreja Paroquial de Pousada de Saramagos.

A GRUTACA, nas redes sociais, presta homenagem ao ator.