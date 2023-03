Famalicão: Morreu este fim de semana aos 102 anos uma das mulheres mais velhas do concelho

A Câmara Municipal de Famalicão informa que, na tarde desta segunda-feira, poderá haver falhas no abastecimento de água da rede publica, na sequência de uma intervenção de manutenção, na Rua Fernando Mesquita, em Antas.

Os trabalhos deverão afetar as freguesias de Antas, Abade de Vermoim, Requião e Esmeriz, no horário entre as 14h e as 18h.