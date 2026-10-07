Filipe Carvalho, de 53 anos, faleceu esta terça-feira, vítima de doença prolongada. O famalicense era uma figura ligada ao ciclismo e deixa uma forte ligação à modalidade no concelho de Vila Nova de Famalicão.

Antigo campeão na categoria de Cadetes, esteve ligado à formação de jovens através da Escola de Ciclismo Carlos Carvalho, em Pousada de Saramagos, um projeto criado em 2008 em homenagem ao pai, também ele ciclista e vencedor da Volta a Portugal.

O velório realiza-se esta quarta-feira, a partir das 17 horas, no Salão Paroquial de Mogege. O funeral está marcado para as 16h30 de quinta-feira.