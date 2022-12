Famalicão: Morreu José Nogueira, o último garagista nas freguesias de Cavalões e Outiz

O Conselho Eco – Escolas da Associação Gerações definiu e aprovou, na passada semana, o plano de ação para 2023, no domínio da preservação e defesa do ambiente. Composto por representantes das salas do Pré-Escolar, do Centro Educativo e do Clube Sénior, sob a coordenação da assistente social Raquel Jeitão, o Conselho decidiu criar brigadas de intervenção em diversos domínios, destacando-se a brigada da água, dos resíduos e da energia.

Entre as múltiplas ações previstas, no domínio da água, serão reaproveitados os restos da água das garrafas, a vigilância dos excessos de caudal nas torneiras e autoclismos, o reaproveitamento da água potável e a redução do consumo, através da colocação de redutores nas torneiras e autoclismos. No domínio dos resíduos, serão instalados novos ecopontos para pilhas e cápsulas de café e o desenvolvimento de uma parceria com a Resinorte para a colocação de ecopontos de recolha dentro da instituição. Quanto à energia, o caminho vai no sentido de reduzir ao máximo os consumos, com a colocação de sensores e temporizadores.

Em termos dos espaços exteriores, as atenções estarão viradas para a criação de uma horta de ervas aromáticas, para a plantação de bolotas que vão originar o nascimento de carvalhos e para a limpeza de uma praia a designar, com o envolvimento da comunidade educativa, separando e reciclando depois o lixo recolhido, transformando-o em arte como já aconteceu em anos anteriores. Envolver as crianças na elaboração de receitas alimentares saudáveis é também um objetivo para este ano.

«Trata-se de um plano abrangente, motivador e que abarca os domínios mais sensíveis do Planeta Terra, feito com o objetivo de todos poderem participar na sua defesa e na manutenção da vida», analisa o presidente da direção, Mário Martins.