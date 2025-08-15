Concelho, Última Hora

Famalicão: Morreu jovem de 19 anos ferido em acidente de mota em Joane

O jovem de 19 anos, natural de Airão, Guimarães, que ficou em estado grave após um acidente de viação na noite de quinta-feira, em Joane, Vila Nova de Famalicão, não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital de Braga.

O sinistro envolveu duas motas e ocorreu cerca das 22h00, na Estrada Nacional 206, junto a um posto de combustível na Avenida Dr. Mário Soares.

No acidente ficaram ainda feridas outras três pessoas, que foram transportadas para o Hospital de Famalicão.

“Não consigo entender”: Treinador do Famalicão contesta jogo às 15h30

O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, criticou de forma aberta o horário do jogo frente ao Tondela, marcado para este sábado, às 15h30, no Estádio Municipal de Rio Maior. A partida da 2.ª jornada da I Liga foi deslocada devido às más condições do relvado do Tondela, mas o técnico considera que o novo horário não salvaguarda a saúde de adeptos e jogadores.

“Não consigo entender que se jogue às três e meia da tarde, com o país a enfrentar flagelos como incêndios e calor extremo”, afirmou Hugo Oliveira, em conferência de imprensa. “A DGS [Direção-Geral da Saúde] e o SNS [Serviço Nacional de Saúde] recomendam evitar estar ao ar livre até às 17:00. O futebol é para os adeptos e temos de os proteger, tal como à integridade física dos jogadores.”

O treinador sublinhou que a preocupação vai além da sua equipa, apontando que a integridade física de todos os intervenientes deve estar acima de questões logísticas ou televisivas.

O Tondela-Famalicão vai colocar frente a frente o atual líder do campeonato e a equipa que ocupa o 16.º lugar. Apesar do momento positivo do Famalicão, Hugo Oliveira garante que o foco está em manter “profissionalismo, competência e ligação às ideias e princípios de jogo” e não em euforias.

Famalicão já sabe dia e hora da 3ª e 4ª jornadas

O Futebol Clube de Famalicão já conheceu os dias e horas das jornadas 3 e 4 I Liga, com ambição de somar pontos e manter um bom lugar na classificação.

Na 3.ª jornada, a equipa famalicense recebe o Gil Vicente FC, a 24 de agosto, às 15h30.

Já na 4.ª jornada, o Famalicão desloca-se ao terreno da AFS, dia 30 de agosto, às 18h00.

Famalicão: Um ferido em colisão entre veículos na Av. do Brasil

Uma pessoa ficou ferida, na sequência de uma colisão entre viaturas, ocorrida ao início da tarde desta sexta feira, na Avenida do Brasil, junto ao centro de inspeções, em Famalicão.

O sinistro aconteceu cerca das 12h30 e para o local foram mobilizados os Bombeiros Famalicenses e Famalicão.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.

Famalicão: Parque infantil em Vermoim vandalizado durante a madrugada

Na madrugada desta sexta-feira, o Parque de Penelas, localizado na freguesia de Vermoim, em Famalicão, foi alvo de atos de vandalismo.

A estrutura em madeira que delimitava o espaço foi partida e arrancada por desconhecidos, deixando o local visivelmente danificado. A situação está a gerar indignação entre a população, que lamenta a destruição de um espaço de lazer muito utilizado pela comunidade.

Imagem: Reprodução Redes Sociais / Notícias de Vermoim

Devesa Sunset: Música para ouvir ao por do sol no Parque da Devesa neste feriado

O Parque da Devesa, em Famalicão, recebe esta sexta-feira, 15 de agosto, a atuação de Ana Lua Caiano no âmbito do Devesa Sunset 2025. Considerada uma das maiores revelações da música portuguesa, a artista apresenta o seu álbum de estreia Vou ficar neste quadrado, distinguido como um dos melhores de 2024 por críticos nacionais e internacionais.

Com entrada livre, o concerto começa às 19h, num cenário de pôr-do-sol e natureza. O ciclo de concertos encerra a 22 de agosto com o projeto himalion, de Diogo Sarabando.

Famalicão: José Alexandre Carneiro é adjunto da seleção do Kuwait

O treinador famalicense, de 46 anos, é adjunto de Hélio Sousa, na seleção nacional do Kuwait.

Nas últimas épocas, José Alexandre Carneiro foi adjunto na seleção do Bahrein e do Qatar SC. O seu percurso também passou pelo Sporting, como analista, na seleção nacional, e no Famalicão.

O novo desafio é encarado “com muito orgulho. A nossa apresentação ao leme da Seleção Nacional do Kuwait marca o início de um projeto emocionante onde a paixão e o trabalho árduo serão os nossos pilares”, escreve o treinador famalicense nas redes sociais.

De agora em diante, “esta é a nossa casa, as cores do Kuwait são a nossa nova pele e o sucesso desta equipa é a nossa missão. Estamos prontos para este desafio”, garante José Alexandre Carneiro.

Fotos, reprodução Facebook de José Alexandre Carneiro