Famalicão: Morreu jovem de 21 anos agredido à porta de discoteca em Vale S.Cosme

Continuando com a onda de solidariedade para com o povo ucraniano, a Câmara Municipal de Famalicão subscreveu uma declaração de apoio aos municípios ucranianos, unindo-se a outros municípios e autarcas europeus no apoio aos congéneres daquele país em guerra.

No sentido de demonstrar esta solidariedade à Ucrânia, o edifício central da Câmara Municipal será iluminado com as cores da bandeira ucraniana e será hasteada a bandeira do país, como expressão do apoio demonstrado na declaração subscrita. Trata-se de uma ação conjunta que envolve milhares de municípios e regiões da Europa.

«Não podíamos deixar de demonstrar o nosso apoio e solidariedade para com os nossos congéneres de ação governativa ucranianos», refere o presidente da Câmara Municipal. Mário Passos diz que este «é um gesto simbólico, mas importante. É a união de autarcas de vários países europeus em torno da condenação de um ato que atenta à nossa democracia», realça o edil.

O desafio foi lançado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), no âmbito da representação portuguesa no Conselho de Municípios e Regiões da Europa (CMER), que condena os inúmeros ataques e violações à integridade territorial e da soberania da Ucrânia, e expressa total apoio e solidariedade com o povo ucraniano, assim como autarcas de governos locais e regionais.

O Conselho de Municípios e Regiões da Europa recolheu cerca de 541 assinaturas de 23 países europeus.