Famalicão: Morreu motociclista de 46 anos envolvido em despiste na N14

A duas jornadas do final da primeira fase do campeonato nacional da terceira divisão de futsal, o SC Cabeçudense/FC Famalicão garantiu a subida à segunda divisão nacional. Acresce, o título de campeão de série, para já com 50 pontos, mais 10 que o segundo classificado, o Rio Ave, e o facto da equipa ainda não ter pedido, registando 15 vitórias e 5 empates.

Na jornada deste sábado, para a série A, o conjunto famalicense venceu, 3-1, em casa do S. Martinho de Mouros, com golos de Ruizinho, Rúben e Paulinho

Depois das duas jornadas que faltam, a equipa treinada por Ricardo Costa vai disputar o título nacional, com os primeiros classificados das outras séries.

Jorge Silva, presidente do clube, acompanhou, como sempre, a jornada deste sábado e, consumado o sucesso, destaca «uma enorme alegria, porque é um feito que nos orgulha. Este projeto tem dois anos e, hoje, foi capaz de proporcionar aos famalicenses mais uma grande alegria. O que foi conseguido, embora ainda faltem duas jornadas para disputar, foi fruto do trabalho de toda a estrutura, da qualidade e aplicação dos atletas e da excelência do trabalho do treinador Ricardo Costa. Não esqueço, também, a ação do coordenador Júlio Coutinho», reconhece o dirigente.

O presidente do FC Famalicão refere, ainda, «que agora estamos a celebrar o momento, mas ainda há campeonato para jogar e, depois, a disputa pelo título nacional. Como sempre, o FC Famalicão, em cada projeto em que se envolve é para vencer e é assim que vamos encarar a próxima fase. Respeitando sempre os adversários, vamos atrás do título nacional».