A freguesia da Portela Santa Marinha realiza a sua Mostra Comunitária no dia 15 de agosto, no Campo de Jogos da ADESPO. Na manhã deste dia, às 9 horas há pequeno almoço solidário; 10 horas, abertura oficial do evento pela Fanfarra do Agrupamento 464 de Telhado; 10h30, celebração da missa campal; e às11h30, cubas/almoço.

Da tarde e noite deste convívio consta, às 14 horas, concerto com Ricardo Campos; 15h30, aula de yoga; 16h30, aula de zumba; 17h30, concerto musical pela Anamar; 19 horas, corte do bolo; 19h30, jantar; 21 horas, Ricardo Mateus; 23 horas, animação com o Dj Vilela; meia-noite, fogo-de-artifício; 00h30, DJ Carlos Azevedo.

As Mostras Comunitárias percorrem, ao longo do ano, as 49 comunidades de freguesia do concelho, sempre com um programa de animação associado, desenvolvido pela comunidade. Esta iniciativa assenta numa ótica de valorização da comunidade, enquanto espaço de afirmação, interação e partilha, traduzindo-se numa dinâmica e animada exposição coletiva sobre cada comunidade de freguesia famalicense.

(Foto: Reprodução Facebook da União de Freguesias de São Cosme, Telhado e Portela)