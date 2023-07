Famalicão: Mostra Comunitária da Portela preenche fim de semana

João Seabra, Miguel 7 Estacas, Dj´s Meninos da Favela, as bandas Myllenium e Siga a Farra são cabeças de cartaz do programa das festas em honra do Divino Salvador, em Ruivães. A festa abre no dia 4 de agosto, com uma Noite Branca que contempla o espetáculo de humor com João Seabra e Miguel 7 Estacas, às 22 horas, e os Dj´s Meninos da Favela, às 00h15.

No dia 5, após a alvorada, a Fanfarra dos Escuteiros vai percorrer as ruas da freguesia, ficando a noite reservada para o concerto da banda Myllenium, às 22 horas. No intervalo decorre o sorteio dos prémios, uma sessão de fogo de artifício finda a qual continua o concerto da banda.

Para o último dia, às 11 horas, celebra-se eucaristia em honra do Divino Salvador. As cerimónias religiosas continuam durante a tarde, às 15h30, com a procissão. Às 17 horas, atua a banda Siga a Farra; às 20 horas, fecho das festividades com fogo de artifício.