Famalicão: Mostra Comunitária de Antas, este fim de semana

O FAMAFOLK – Festival Internacional de Folclore de Famalicão vai decorrer de 1 a 4 de agosto e vai receber grupos de folclore de várias nacionalidades como a Croácia, Espanha, Sérvia, México e Panamá.

Para além dos habituais palcos em Famalicão e Joane, a edição deste ano comtempla ainda um local de atuação em Ribeirão.

As atividades do festival começam no dia 1 de agosto, às 14h30, no edifício da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e às 15h30 está agendado um workshop dedicado às “Danças do Mundo”, na Praça D. Maria II.

Ainda no mesmo dia, pelas 21h30, decorre o espetáculo de abertura na Praceta Cupertino de Miranda e vai contar com as performances dos grupos internacionais e também do Grupo Etnográfico Rusga de Joane, de Vila Nova de Famalicão e do Grupo Folclórico das Lavadeiras da Meadela, de Viana do Castelo.

Na sexta-feira, dia 2 de agosto, a população é convidada a assistir à Gala Freguesias com início às 21h30, no Parque de Lazer, em Ribeirão. Na mesma data, atuam os grupos internacionais, o Grupo Etnográfico Rusga de Joane e o Rancho Regional de Fradelos.

No sábado, dia 3 de agosto, vai decorrer a Gala de Encerramento agendada para as 21h30, no Parque da Ribeira, em Joane. O evento será dinamizado pelos grupos internacionais, pelo Grupo Etnográfico de Joane e pelo Grupo Folclórico de Ponta do Sol, da Madeira

O festival termina com a Cerimónia Ecumérica, a 4 de agosto, entre as 11h00 e 12h00 de domingo, na Igreja de Joane.

O FAMAFOLK é um evento organizado pelo Grupo Etnográfico Rusga de Joane, com o apoio do Município de Famalicão e de outras instituições.