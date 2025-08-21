Famalicão: Mostra Comunitária de Arnoso Santa Eulália com encontro de concertinas

No próximo sábado, o Passal da Paróquia de Arnoso Santa Eulália recebe a Mostra Comunitária desta localidade.

A partir das 9h30, com a caminhada/ passeio de bicicletas, promovida pela Associação Juvenil Quebrartimo, até ao final da noite, que reserva uma surpresa, pelas 23h30, há um vasto programa para desfrutar.

De tarde, a partir das 14 horas, há jogos populares, pinturas faciais, balões, insufláveis (Grupo Catequese/ADC), seguindo-se o concurso tiro ao alvo – Associação Caça e Pesca Vale D’ Este.

Depois, às 15 horas, demonstração de aeromodelismo, por Eduardo Fernandes, e música com o DJ Félix Lopes.

Ao final da tarde, às 18 horas, eucaristia celebrada pelo padre Vitor Sá; às 19 horas, arruada de concertinas com Associação Concertinas Monte Santo André; 19h15, monumental jantar; 19h30, passeio de charrete – Ezequiel Cerqueira; 20h15, concerto de Inês Pereira; 21h15 XII Encontro de Concertinas.

No local há iguarias da cozinha tradicional para degustar.