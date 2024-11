Famalicão: Mostra Comunitária de Brufe a 16 de novembro

A Mostra Comunitária de Brufe vai decorrer no pavilhão multiusos, ao longo do dia 16 de novembro.

Com início às 10 horas, com uma aula de ginástica com as crianças e pequeno-almoço, o programa contempla, pelas 12 horas, almoço; 15 horas, aula de zumba; 17h30, canções da nossa escola; 18h30, animação com palhaços e modelagem de balões; 19h30, jantar, noite da petinga, pela Academia Sénior de Brufe; 19h30, cantares ao desafio com Adília de Arouca e Domingos da Soalheira; 20h30, atuação do Rancho da Associação de S. Martinho de Brufe; 21 horas, magusto; 22 horas, atuação de Tiago Maroto e a sua banda.

As Mostras Comunitárias, que percorrem as 49 comunidades de freguesia do concelho, acontecem ao longo do ano, de forma rotativa e com um programa de animação desenvolvido pela comunidade.

Esta iniciativa municipal assenta numa ótica de valorização da comunidade, enquanto espaço de interação e partilha, traduzindo-se numa dinâmica e animada exposição coletiva sobre cada comunidade famalicense.

Foto arquivo