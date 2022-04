Famalicão: Mostra Comunitária de Cavalões nos dias 23 e 24 de abril

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, dedicou esta terça-feira à freguesa de Vermoim. No âmbito da Presidência de Proximidade, o edil esteve com o autarca local, Bruno Cunha, que se mostrou determinado em desenvolver um trabalho profícuo com a Câmara Municipal. «Faremos tudo para trabalhar em consonância com a Câmara e certamente que o sr. presidente da Câmara fará o mesmo», disse o autarca local durante o encontro com a comunidade.

Durante esta visita, a comitiva verificou e analisou a necessidade de algumas intervenções e obras em curso, como a rede de gás na Avenida Monte dos Combros e necessária requalificação do pavimento, a proposta de requalificação da Escola de Agra Maior, a necessidade de avanço da segunda fase da construção da nova sede de Junta de Freguesia e as desejadas intervenções nas Rua de Agra Maior, Avenida Breia de Baixo, Rua do Além, Rua de Vinhó e Av. S. José do Monte. Estas foram algumas das prioridades relatadas pela Junta de Freguesia e constatadas por Mário Passos.

No encontro com a comunidade, que juntou cerca de cinquenta pessoas, a cultura, turismo, urbanismo, mobilidade e desporto estiveram em destaque. O presidente da Câmara ouviu e registou a opinião de cidadãos e associações não só sobre a freguesia, mas também sobre o concelho. Contributos que Mário Passos agradece, sinalizando que neste roteiro tem encontrado cidadãos preocupados «e comprometidos com as dinâmicas do território concelhio, claro sinal de uma cidadania cada vez mais atenta e responsável».