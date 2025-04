Famalicão: Mostra Comunitária de Cavalões realiza-se no próximo fim de semana

Este fim de semana, Famalicão respira desporto. O Duatlo, uma das provas mais emblemáticas e competitivas do calendário desportivo famalicense, acontece este domingo, dia 6 de abril, com início às 10 horas.

A prova é, também, a escolha da Federação de Triatlo de Portugal para receber o Campeonato Norte, juntando assim os melhores atletas nacionais em Famalicão.

A 13.ª edição tem já um recorde de inscritos. «Batemos de longe as inscrições do ano passado. Superamos já os 500 atletas», conta Paulo Ruivo, da Associação Amigos do Pedal, a entidade organizadora, que tem a colaboração do Município de Famalicão e o apoio técnico da Federação de Triatlo de Portugal (FTP).

De resto, o Duatlo segue o modelo dos anos anteriores, com saída do Parque da Devesa, para percorrer caminhos, já existentes ou improvisados, por meio de campos e floresta.

Os participantes têm pela frente um primeiro segmento de atletismo com cerca de 5 quilómetros, seguida de percurso de BTT, com cerca de 20 quilómetros de extensão. A prova termina com novo segmento de corrida, com cerca de 2,1 quilómetros, a realizar em percurso no Parque da Devesa.

Mas, a grande novidade deste ano é a realização de uma prova semelhante para crianças, o Duatlo Kids, marcado para a tarde de sábado, dia 5 de abril, no Parque da Devesa. Haverá três escalões em prova e as inscrições já estão esgotadas.

Paulo Machado Ruivo explicou, no dia da apresentação, que o objetivo é ter poucas crianças para lhes poder dar um acompanhamento adequado. «Servirá também para aprendermos», revela. Nesta prova não haverá pódios, porque pretendem com a iniciativa proporcionar aos jovens atletas o contacto com o duatlo, duas modalidades cada vez mais populares: o Btt e o atletismo.

O Duatlo de Famalicão marca o arranque das iniciativas desportivas da Associação Amigos do Pedal, uma entidade que marca o calendário desportivo famalicense ao nível das iniciativas com bicicleta. Estão já programados o Conquer by GPS, para 29 de junho, e a BTT Night Race, para 13 de setembro.

Este dinamismo é reconhecido pelo município de Famalicão. O vereador do Desporto, Pedro Oliveira, frisou que a Associação Amigos do Pedal «cumpre na integra, há quase vinte anos, com atividades que promovem a atividade física e o desporto, quer numa vertente recreativa quer numa vertente mais competitiva». Atividades físicas que, no entender do autarca, valorizam o território «porque são, de tal forma, aliciantes que fazem com que muitas pessoas venham a Vila Nova de Famalicão conhecer as nossas atividades, os nossos caminhos, os nossos trilhos, as nossas quintas, muitos dos nossos bosques, onde se realizam atividades», regista.