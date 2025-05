Famalicão: Mostra Comunitária de Cruz é este fim de semana

Se o FC Famalicão pontuar na partida desta sexta-feira, diante do Casa Pia, conseguirá a segunda melhor pontuação de sempre na I Liga. A uma jornada do final da presente edição, a equipa de Hugo Oliveira soma 44 pontos, os mesmos conseguidos na época 22-23. Este registo só foi superado em 19-20, na época de estreia após a subida, com 54 pontos.

Para além deste objetivo, acresce que em caso de vitória sobe ao sétimo lugar, ultrapassando o seu adversário, o Casa Pia. Hugo Oliveira quer acabar o campeonato «em beleza», mas aponta que mais importantes do que os recordes e os dados estatísticos «é cultivar a mentalidade vencedora necessária para que o Famalicão, no próximo ano, possa continuar a beneficiar do que está a ser feito. Bem sabemos que se vencermos teremos uma melhor classificação e atingiremos a segunda melhor pontuação desde que o clube subiu, mas já tivemos recorde de jogos sem sofrer golos em casa, muitos jogos sempre a marcar. O mais importante é que o clube faça o seu próprio balanço. Obviamente que estamos a trabalhar no presente e no futuro, percebendo que tudo isto surge do crescimento e de uma cultura ambiciosa e ganhadora».

As ausências e uma certeza

Para o jogo no Estádio Municipal, marcado para as 19 horas desta sexta-feira, o treinador Hugo Oliveira garantiu a titularidade de Ivan Zlobin, a segunda vez consecutiva após a grave lesão que sofreu em dezembro passado. O avançado Sejk, expulso nos Açores, e Justin de Haas, que viu o quinto amarelo, vão cumprir castigo. Rochinha e Simon Elisor estão em dúvida devido a lesão.

Esta partida será a despedida de Enea Mihaj. O defesa central albanês e um dos capitães da equipa termina o contrato e já se despediu nas redes sociais. Hugo Oliveira deixa-lhe elogios. «Foi um elemento importante e que teve sempre um comportamento exemplar. Foi sempre bom sentir a relação que tem com os colegas e com os adeptos, mas o futebol é assim mesmo».