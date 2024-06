Famalicão: Mostra Comunitária de Landim, este sábado

A COTEC Portugal – Associação Empresarial para a Inovação apresenta, esta quarta-feira, a 20.ª edição do Prémio PME Inovação COTEC-BPI. Acontece no âmbito da conferência ‘Navegar os Mares do Crescimento’, que decorre a partir das 17h00, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco. A apresentação do prémio, que vai estar a cargo do diretor-geral da COTEC, Jorge Portugal, está marcada para as 18h15.

Refira-se que o Prémio PME Inovação COTEC-BPI reconhece o mérito, primazia e o exemplo de liderança e qualidade de gestão de empresas nacionais que se notabilizam pelo crescimento sustentado, rentabilidade e competitividade da expansão internacional.

Foram convidados para proferir palestra Filipe Vieira (COO da Mtex – empresa famalicense finalista do Prémio PME Inovação COTEC-BPI 2023), Filipe Chaves (Diretor da Escola Técnica Superior Profissional do Instituto Politécnico Cávado e Ave), Rina Guerra (Business Development & Sales Relationship Director Portugal da ELITE) e Pedro Coutinho (Director do Centro de Empresas Vale do Ave do Banco BPI).

Recorde-se que esta conferência está inserida na programação da Semana da Inovação e Ciência que decorre em vila Nova de Famalicão até sexta-feira, dia 21 de junho.