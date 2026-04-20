Famalicão: Mostra Comunitária de Lemenhe acontece de 24 a 26 de abril

A mostra comunitária de Lemenhe vai ter lugar no Campo da Lamela, entre os dias 24 a 26 de abril.

A programação tem início da noite de sexta-feira, pelas 21h00, com a atuação do Grupo de Braguesas do Liberdade FC e recitação de poesias de abril. Uma hora depois serão homenageados os antigos presidentes de junta de Lemenhe, incluindo o período antes da desagregação da União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei. A noite segue com animação musical e fogo de artifício.

Para sábado, 25 de abril, estão previstas várias atividades desportivas como a Caminhada de Abril, Gincana de bicicletas, torneio de malha e de sueca e ainda um passeio de motos. Haverão ainda várias atrações musicais como a Fanfarra dos escuteiros de Lemenhe, escola de concertinas de Mouquim, tuna feminina da Universidade Lusíada de Famalicão e o duo de cantares ao desafio. E ainda há espaço para teatro com o Greculeme.

No domingo, a manhã começa com o passeio de bicicletas pela equipa de BTT do Futebol Clube de Famalicão, às 09h30, e uma hora depois começa o jogo de futebol solteiros contra casados no parque desportivo Arnaldo Fernandes em Mouquim.