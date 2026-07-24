Até domingo, o Parque 25 de Abril é palco de mais uma edição da Mostra Comunitária de Lousado. O certame abre na noite desta sexta-feira, com um serviço de refeições, pela Comissão Festas “Romaria Nova 2026”, e prossegue com um espetáculo a cargo do Grupo de Jovens.

Ao longo de sábado multiplicaram-se as atividades – artes marciais, jogos tradicionais, torneios, workshops, música e gastronomia – com destaque para o 36º Festival do Rancho Folclórico de Santa Marinha de Lousado que convidou a Associação de Folclore Amigos de Sande – Guimarães, o Rancho Folclórico e Etnográfico da A.R.E.C. de S. João de Rio Frio – Arcos de Valdevez e o Rancho Folclórico São João de Roriz – Santo Tirso.

No domingo, 26 de julho, ao almoço há novo serviço de refeições regionais pela Comissão Festas “Romaria Nova 2026” e, a partir das 14h30, tem lugar o cortejo a favor da festa que se realiza em setembro.