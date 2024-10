Famalicão: Mostra Comunitária de Pedome a 26 e 27 de outubro

A mítica prova de todo-o-terreno, que reúne centenas de pilotos, vai contar com o famalicense Tiago Reis, ao volante de um Taurus T3 Max. A Baja Portalegre 500 começa esta quinta-feira, e termina no sábado, pelas regiões do Alto Alentejo e Ribatejo.

A prova, com cerca de 500 km de percurso, faz parte do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e integra o calendário da Taça do Mundo Fia de Bajas (é a quinta prova do calendário e a última disputada na Europa).

Tiago Reis, acompanhado pelo navegador espanhol Candido Carrera, quer «tirar o melhor partido» do Taurus T3 Max. «Temos gostado muito da experiência de condução e estamos a adaptar-nos de forma rápida às especificidades de um carro que é completamente diferente dos anteriores que conduzimos. Estamos a ser competitivos, como demonstramos na Baja TT Sharish e com a sensação de que este carro ainda pode ser melhor», explica o famalicense.

Às habituais dificuldades da prova, que já vai na 38.ª edição, há as condições do terreno devido à chuva dos últimos dias. «Já conhecemos um pouco o terreno de edições anteriores e há cenários e dificuldades que estão sempre presentes, quer do piso quer dos muitos ribeiros que vamos encontrar». Tiago Reis reconhece que a Baja Portalegre 500 «é sempre um desafio muito grande».

A partida é dada na noite desta quinta-feira na cerimónia simbólica no centro de Portalegre. Sexta-feira e sábado os pilotos têm pela frente 638 quilómetros de percurso para os automóveis, com cerca de 407 quilómetros cronometrados.