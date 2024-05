Famalicão: Mostra Comunitária e Dia Mundial da Criança em Arnoso Santa Maria

A SAD do FC Famalicão e Armando Evangelista já chegaram a acordo para que o treinador fique no clube na próxima época.

Armando Evangelista, que tinha propostas do Catar e Brasil, acabou “seduzido” pela proposta famalicense e, assim, dará continuidade ao seu trabalho que teve início em março passado, quando assumiu a equipa por dois meses.

Em Famalicão, Armando Evangelista começou em Barcelos, com uma vitória (1-2), na jornada 27. Depois, no Municipal, mais três pontos (3-2) conquistados, dessa vez, ao Vizela. Na visita ao Dragão, uma igualdade a dois golos e, logo de seguida, apareceu o Sporting na partida em atraso da 20.ª jornada. Mais uma boa resposta perante outro dos grandes que, no entanto, não evitou a derrota (0-1). Seguiu-se o empate caseiro (2-2), com a equipa a jogar em inferioridade numérica, com o Portimonense e, depois, a derrota, 0-1, no Estoril. Na jornada seguinte resposta pronta da equipa com a vitória, 2-0, sobre o Benfica; mais três pontos foram somados, 0-1, em Chaves e o campeonato terminou com uma derrota caseira, 1-2, com o Casa Pia.