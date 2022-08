Famalicão: Mostra Comunitária em Arnoso Santa Eulália

Golden Slumbers é um projeto folk iniciado pelas irmãs Falcão em 2013. Influenciadas por artistas como Simon and Garfunkel, Laura Marling e Fleetwood Mac, o duo faz uso de harmonias vocais e guitarras para criar canções que falam do amor, as dinâmicas de família e o ser mulher.

Refira-se que as Golden Slumbers participaram no Festival da Canção de 2017, ano em que Salvador Sobral venceu com o tema «Amar pelos Dois», onde apresentaram a canção «Para Perto», composta pelo músico Samuel Úria.

Depois de um período de paragem, em que se dedicaram a projetos paralelos como Monday e Vaarwell, Catarina e Margarida regressam com «I Love You, Crystal», lançado em março deste ano, que conta com temas como «Man Of The Hour», «I Love You, Crystal», «South America» e «Woman». Este ano também marca o seu regresso aos palcos nacionais, tendo integrado o cartaz do Super Bock Super Rock.

O Devesa Sunset acontece desde 2015, todas as sextas-feiras de agosto, ao final do dia, tendo o Parque da Devesa como pano de fundo. Esta é a 8.ª edição e assinala o regresso da iniciativa ao seu formato original, após dois anos inserido no programa de animação sociocultural de verão de Famalicão, ANIMA-TE.