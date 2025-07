Famalicão: Mostra Comunitária em Fradelos com caminhada luminosa

Rafael Venâncio, de 19 anos, é o mais recente reforço do FC Famalicão, com contrato válido para as próximas quatro temporadas. O defesa, considerado um dos mais jovens promissores do Corinthians, descreve-se como «um central que gosta de sair a jogar, forte, veloz e com bastante técnica».

O jogador cumpriu todo o processo de formação no Corinthians e na última época jogou pela equipa sub-20 e várias vezes foi integrado na equipa principal.

Rafael Venâncio sente que o ingresso no FC Famalicão será «importante para evoluir e amadurecer», explicando que vai «deparar-se com uma nova realidade futebolística por comparação com o futebol brasileiro». No clube terá a companhia de vários compatriotas que serão facilitadores para encarar este novo desafio em Famalicão.