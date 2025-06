Famalicão: Mostra Comunitária em Landim

Landim apresenta este fim de semana, na Alameda do Mosteiro, a sua Mostra Comunitária. Além das atividades demonstrativas e de animação, vão existir stands com comes e bebes.

Arranca no sábado, à 14 horas; 14h30, início do Torneio de Petanca a cargo do Futebol Clube de Landim; 15 horas, atuação dos alunos seniores do Grupo de Cavaquinhos (Fundação Real Colégio); 15h30, apresentação musical de alunos do Colégio; 16 horas, as crianças da EB1 da freguesia apresentam uma coreografia sobre o bicentenário de Camilo Castelo Branco, com um poema acompanhado de dança contemporânea; 18 horas, demonstração de artes marcais Alex Ryu Jitsu; 19 horas, apresentação de capoeira para todos, por Aruê Capoeira; 22 horas, atuação da Banda “Terceira Dimensão”; termina com sessão de fogo de artifício à meia noite. Durante a tarde há demonstrações de setas de sisal (MAL) e atividades pelos lobitos, exploradores e pioneiros do CNE 261.

No domingo, dia 22, pelas 14 horas, abertura da Mostra; 15h30, atuação musical do Conjunto Típico de Val; 16h30, atuação do Rancho Folclórico Flor do Monte; 17h30, volta o Conjunto Típico do Val; a Mostra encerra à meia-noite.