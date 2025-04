Famalicão: Mostra Comunitária, este fim de semana, em Novais

Os Município de Famalicão e de Touba Toul, no Senegal, estreitaram laços de partilha nas áreas da economia, saúde, educação e ambiente. O protocolo foi assinado esta quarta-feira, dia 9 de abril.

A acompanhar o presidente do município de Touba Toul estiveram também o primeiro Secretário da Embaixada do Senegal em Portugal, Ibrahim Saware, e a representante da Associação Imigrantes Senegaleses, Saidatina Dias.

O Município de Touba Toul, situado a cerca de uma hora da capital do Senegal, Dakar, procura em Vila Nova de Famalicão aprender com a sua dinâmica empresarial e vocação exportadora.

Touba Toul é uma cidade central próximo também do porto marítimo e a cerca de 30 minutos do principal aeroporto do país. «Está numa localização privilegiada», assinalou o autarca, Ameth Dieye. O Município tem cerca de 70 mil habitantes, com uma população essencialmente jovem (60% da população tem menos de 20 anos) e a população ativa (entre os 20 e os 59 anos) representa mais de 45% dos seus habitantes.

O autarca senegalês salientou que embora as principais atividades económicas se encontrem concentradas na agricultura, comércio e transportes, é estratégia do Município de Touba Toul apostar no setor da construção e obras públicas, «criando políticas municipais com incentivos e atratividade para a fixação de novas empresas que contribuam para o desenvolvimento económico do território e criação de novos empregos para fixar os jovens».

Como o setor da construção e obras públicas está em crescimento no país, Ameth Dieye procurar captar interesse nos empresários famalicenses. O mesmo acontece com a educação e formação, nomeadamente o modelo de gestão.

Segundo o presidente da Câmara de Famalicão, «somos uma cidade com inúmeras ligações ao mundo, por via das nossas empresas, mas também pelos protocolos e geminações que temos concretizado, que assentam sempre num princípio de colaboração, de aproximação e de ser agentes facilitadores na promoção das ligações com o nosso tecido económico».