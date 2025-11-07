Famalicão: Mostra Comunitário de Pousada de Saramagos é este sábado

A Mostra Comunitária da freguesia de Pousada de Saramagos decorre este sábado, no Largo José da Silva Freitas. O certame abre às 10 horas e encerra depois da atuação de Pedro Fernandes, marcada para as 22h45.
O programa da mostra da comunidade pousadense contempla várias atividades, entre as quais a gala de reconhecimento de mérito e excelência escolar e a celebração do aniversário da freguesia, momentos marcados para a noite deste dia.
Confira o programa
10h00 | Abertura da Mostra Comunitária com a Fanfarra do CNE 0026 e o hastear das bandeiras.
12h00 | Serviço de Almoço e Take Away (Comissão de Festa de Santa Apolónia)
14h30 | Atividade da Escola Básica
15h00 | Trail Kids – Organizado pela ARPO e ADOSA
15h45 | Demonstração de Alex Ryu Jitsu
16h30 | Entrega de prémios do Trail Kids
19h00 | Missa Campal (dependente das condições climatéricas)
20h00 | Jantar (assegurado pela Comissão de Festa de Santa Apolónia)
21h30 | Gala de Reconhecimento de Mérito e Excelência Escolar
22h30 | Bolo e champanhe de aniversário da freguesia
22h45 | Atuação de Pedro Fernandes