Famalicão: Mota entra em contramão, bate em carro e foge. Condutor lesado procura por informações

O preço do café em Portugal vai subir, no arranque do próximo ano, com aumentos entre 10 e 30 cêntimos por chávena, devido ao aumento do custo da matéria-prima.

Os consumidores já começam a sentir no bolso as consequências de uma escalada histórica: há quase 50 anos que o preço do café não atingia valores tão elevados. Em novembro, o custo do produto registou um aumento de cerca de 70% face ao mesmo mês do ano passado.

Com a tendência de subida, estima-se que o preço médio de uma chávena de café possa em breve atingir 1,50€. Para muitos portugueses, o hábito de tomar café fora de casa está a tornar-se mais caro, reflectindo a pressão nos mercados internacionais e os desafios enfrentados pela indústria.