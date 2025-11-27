Famalicão: Moto Clube de Nine realiza magusto este sábado

O avançado do FC Famalicão fez a antevisão ao jogo deste sábado, em casa do Moreirense. Simon Elisor analisa o adversário como “competitivo como nós”, mas “temos a confiança do nosso grupo e da qualidade também. Temos a certeza que vamos conseguir um bom resultado”.

Elisor concentra-se mais na equipa famalicense, “um bloco compacto, com uma boa defesa e ataque”.

A nível pessoal, o avançado confessa que gostaria de ter marcado mais golos porque “trabalhei muito para os conseguir ” e sente que os companheiros e equipa técnica confiam no seu valor. No mais, refere que vir para o Famalicão “foi a minha melhor opção. Não me arrependo de nada”, garante Simon Elisor que se sente bem integrado no clube que “tem boas condições”.