Famalicão: Motociclista de 22 anos abalroado por carro em contramão

Um jovem motociclista de 22 anos sofreu ferimentos ligeiros, depois de se ter envolvido num acidente de viação, ocorrido na manhã desta quarta-feira.

A vítima, foi surpreendida por um veículo ligeiro em contramão que chocou frontalmente com a mota.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses e a GNR.

O motociclista foi transportado para o Hospital de Famalicão, tendo alta pouco tempo depois.