Famalicão: Motociclista de 22 anos abalroado por carro em contramão

Um jovem motociclista de 22 anos sofreu ferimentos ligeiros, depois de se ter envolvido num acidente de viação, ocorrido na manhã desta quarta-feira.

A vítima, foi surpreendida por um veículo ligeiro em contramão que chocou frontalmente com a mota.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses e a GNR.

O motociclista foi transportado para o Hospital de Famalicão, tendo alta pouco tempo depois.

Tiago Conde: Piloto famalicense quer deixar marca no Drift Spain Andorra

O piloto famalicense Tiago Conde foi confirmado como wildcard no R4 do Drift Spain Andorra, que decorre de 5 a 7 de setembro.

Com um estilo agressivo, grande controlo e um BMW laranja que não passa despercebido, Tiago chega com a ambição de “deixar marca” no traçado mais alto do mundo.

O evento promete reunir alguns dos melhores nomes do drift num verdadeiro espetáculo sobre rodas. Para os fãs, as entradas já estão disponíveis em driftspainseries.com.

Pedro Ramalho é o árbitro do Famalicão x Gil Vicente

A equipa de arbitragem para o jogo entre Famalicão e Gil Vicente, da 3.ª jornada da I Liga, já está definida. A partida está marcada para domingo à tarde, no Estádio Municipal de Famalicão, e terá Pedro Ramalho como árbitro principal.

Rui Teixeira e Diogo Pereira serão os assistentes, enquanto Hélder Malheiro assume funções de 4.º árbitro. No videoárbitro estará Manuel Mota, com o apoio de André Dias como AVAR.

Lamine Beye reforça FC Famalicão por cinco temporadas

Lamine Beye, médio senegalês de 18 anos, é o mais recente reforço do Futebol Clube de Famalicão, assinando um contrato válido por cinco temporadas.

O jogador iniciou a sua formação no RS Yoff, onde se destacou na equipa principal, e foi a revelação da Ligue 2 do Senegal na época 2023-24, assinando depois pelo AJEL de Rufisque. Na temporada seguinte, destacou-se na Ligue 1 sénior, sendo considerado uma das surpresas do campeonato e distinguido como jogador do mês de março. O seu rendimento valeu-lhe recentemente a chamada à seleção sub-20 do Senegal.

Lamine Beye afirmou estar muito feliz pelo novo passo na carreira e honrado por jogar num clube de prestígio europeu. Definiu-se como “um médio de forte envergadura física, com boa capacidade técnica e que gosta de ajudar a equipa a praticar bom futebol” e comprometeu-se “a deixar tudo em campo para retribuir a confiança que o clube depositou”.

O senegalês revelou ainda ter falado com o compatriota Ibrahima Ba, que lhe deixou apenas elogios sobre o clube.

Incêndios: Candidato do CHEGA à Câmara de Famalicão critica governos e propõe reforço da proteção civil

Pedro Alves, Chefe do Quadro de Honra dos Bombeiros Voluntários de Riba de Ave e candidato do CHEGA à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, manifestou solidariedade aos bombeiros e criticou os governos do PS e PSD pela gestão dos incêndios florestais.

O candidato, de 42 anos, destacou que os incêndios não são inevitáveis, mas resultado de negligência política e falta de planeamento. Recordou que Portugal perdeu mais de 139 mil hectares de floresta em oito meses, um valor recorde na União Europeia, com fogos de grande dimensão a afetar zonas como Chaves, Mirandela, Sabugal e Covilhã.

Pedro Alves responsabilizou diretamente os governos, acusando-os de falhanço no ordenamento florestal, desinvestimento em equipamentos e impunidade perante incendiários. Ao mesmo tempo, deixou uma mensagem de reconhecimento aos bombeiros: são, disse, “os verdadeiros heróis da proteção civil e merecem muito mais do que palavras de circunstância”.

No plano local, propõe medidas concretas para reforçar a proteção civil em Famalicão, incluindo investimento em veículos e equipamentos, formação especializada, vigilância tecnológica com drones, equipas de monitorização florestal, parcerias com empresas locais e planos de prevenção.

Pedro Alves defende ainda a aplicação das propostas nacionais do CHEGA, como a classificação da carreira de bombeiro como de risco e punições exemplares para incendiários, sublinhando que é necessário “liderança com coragem, lei e ordem”.

CHEGA reúne com ACIF para discutir futuro do comércio em Famalicão

A Comissão Política Concelhia do CHEGA de Famalicão reuniu-se com a Direção da ACIF – Associação Comercial e Industrial de Famalicão, presidida por Hélder Pereira.

Em cima da mesa estiveram temas ligados ao fortalecimento do comércio local, ao incentivo ao empreendedorismo e à importância da formação, considerados motores para o desenvolvimento económico e social do concelho.

Segundo o CHEGA Famalicão, ouvir as instituições representativas da economia local é essencial para compreender os desafios diários dos comerciantes e empresários. O partido sublinha que esse diálogo permite “construir soluções que promovam dinamismo, inovação e competitividade”.

Já a ACIF chamou a atenção para as dificuldades que o setor atravessa no atual contexto económico e apresentou propostas que a estrutura concelhia do CHEGA garantiu estar disponível para analisar e integrar nas suas linhas de ação.

O encontro decorreu num clima de cooperação e proximidade. Para ambas as partes, a união entre política, tecido empresarial e sociedade civil é fundamental para projetar o futuro de Famalicão.

No final, o CHEGA reafirmou o compromisso de defender medidas que reforcem o comércio, apoiem o empreendedorismo e criem mais oportunidades de formação, com o objetivo de contribuir para um concelho “mais próspero e sustentável”.

IPMA prevê o regresso da chuva para domingo e deve manter-se durante a próxima semana

A chuva poderá estar de regresso já no próximo domingo, é o que indica a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Segundo os dados disponíveis, com os aguaceiros deverá esperar-se uma descida das temperaturas. A partir de domingo e até sexta-feira, dia 29, as temperaturas não devem ultrapassar os 25 graus.

Há previsão de chuva quase todos os dias, com exceção para terça-feira.

Há previsão de chuva quase todos os dias, com exceção para terça-feira.