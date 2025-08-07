Concelho, Última Hora

Famalicão: Motociclista de 24 em estado grave depois de violenta colisão com carro na N206 (Vermoim)

Um jovem motociclista de 24 anos ficou, na noite desta quarta-feira, em estado grave, na sequência da violenta colisão da mota onde seguia com um carro, na N206, em Vermoim, junto ao posto de combustível.

O acidente aconteceu cerca das 23h40. Segundo o relato de testemunhas no local, a mota embateu violentamente no carro, quando este se preparava para mudar de direção e entrar no posto de combustível.

No socorro estiveram os B.V.Famalicão, Famalicenses e VMER.

Deste sinistro há registo de uma outra vítima, um jovem de 25 anos, que sofreu ferimentos ligeiros.

Deixe um comentário

Famalicão: Ribeirão FC SAD desiste da AF Braga

Em comunicado publicado nas redes sociais os responsáveis do Ribeirão FC SAD anunciam que a equipa de futebol não vai competir na divisão de honra da AF Braga.

A equipa estava inscrita na AF Braga, fez parte do sorteio para esta época, mas, afinal, acaba por não avançar. O treinador escolhido para liderar o projeto, Jorge Santos, foi avisado da decisão por SMS.

O próprio dá conta do seu lamento nas redes sociais: “incrível como nos dias de hoje isto acontece!
Depois de acertar tudo para início do projeto e começar a trabalhar no mesmo (…) hoje sou informado através de uma SMS que o Ribeirão SAD não irá participar nesta época 2025/26. Depois de um apertão de mão, de palavra de homem para homem dada, de um convicção e dedicação a um projeto sou informado desta forma a qual só me resta dizer RIDÍCULA !!”.

Recorde-se que os problemas da SAD perduram há duas épocas e colocaram em risco a participação da equipa nos campeonatos em que competiu. Há, também, dívidas ao clube, um diferendo que seguiu a via judicial.

Entretanto, o Ribeirão Futebol Clube, presidido por Pedro Rúben Gomes, decidiu avançar, esta época, com uma equipa sénior que vai competir na primeira divisão da AF Braga.

Famalicão: Daniel Carrasco assina contrato profissional com o Académico de Viseu

O jovem jogador famalicense, de 19 anos, assinou contrato profissional com o Académico de Viseu. Daniel Carrasco está nos “Viriatos” desde a época passada onde, nos sub-19, esteve em 32 partidas e apontou seis golos.

O defesa esquerdo começou no Trofense, em 2014-2015, a partir da época 2017-2018 foi para o Vitória SC onde prosseguiu a sua formação. Na temporada 2020-2021 deu o salto para o FC Porto.

Na presente temporada o famalicense faz parte do plantel sub-23 do Académico.

Daniel Carrasco também já foi internacional por Portugal.

Foto Académico de Viseu, reprodução Facebook

Imigração ilegal: Três detidos em exploração agrícola de Famalicão

Três cidadãos estrangeiros, com idades entre os 24 e os 35 anos, foram detidos esta terça-feira, 5 de agosto, no concelho de Vila Nova de Famalicão, por permanência ilegal em território nacional.

A ação foi conduzida pela Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da GNR, através do Núcleo de Fiscalização Territorial de Imigração de Matosinhos. Segundo a GNR, os três homens estavam a trabalhar numa exploração agrícola quando foram abordados, no âmbito de uma operação de controlo de imigração.

Após verificação, confirmou-se que os indivíduos não tinham cumprido a ordem de abandono voluntário do país, emitida anteriormente. Foram detidos de imediato e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Rotura em conduta provoca cheiro e cor invulgar no rio Pele em Landim

O mau cheiro e a coloração invulgar sentidos esta terça-feira no rio Pele, em Landim, devem-se a uma rotura numa conduta de ferro fundido que transporta águas residuais, informou o Município de Vila Nova de Famalicão em comunicado enviado à Cidade Hoje.

Segundo a mesma nota, o derrame de efluente resultou diretamente dessa rotura. Assim que foi detetada a situação, a autarquia “atuou de imediato, procedendo à interrupção do funcionamento da rede, com o objetivo de minimizar os danos ambientais provocados pela anomalia”.

A intervenção técnica para reparar a conduta decorre esta quarta-feira e deverá estar concluída até ao final da manhã. A ocorrência já foi comunicada à Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

O Município garante que continuará a acompanhar o caso “implementando todas as medidas necessárias para garantir a proteção do meio ambiente e a segurança da população”.

Famalicão: Riopele integra projeto para desenvolver fardamento militar de nova geração

A Riopele, histórica têxtil de Famalicão, integra um consórcio que pretende criar uma nova geração de fardas militares, com recurso a estruturas têxteis avançadas. Em parceria com o CITEVE e outras entidades tecnológicas e industriais, o objetivo é responder às exigências crescentes do setor da defesa europeu.

“Temos novos projetos de desenvolvimento de fardamento militar, orientados para uma nova geração de exigências técnicas”, afirmou Albertina Reis, diretora técnica da Riopele, ao Dinheiro Vivo. A empresa já forneceu tecidos às Forças Armadas Portuguesas, belgas, da CPLP e à Polícia Militar Italiana.

O consórcio que a Riopele agora integra segue um modelo semelhante ao projeto iniciado em 2017, com a Academia Militar, o CITEVE e a Damel, onde foram criados tecidos com resistência ao calor, impermeabilidade e camuflagem avançada, inclusive na faixa near-infrared.

José Teixeira, CEO, e Francisca Oliveira, diretora de desenvolvimento de negócio, sublinham ao Dinheiro Vivo que “Portugal tem competência técnica e industrial para ser um parceiro de excelência para os fardamentos e equipamentos de base têxtil”.

Com sede em Famalicão, a Riopele registou, em 2024, vendas consolidadas de 98,5 milhões de euros.

Famalicão: Grupo de jovens invade campo do GD Cavalões

O Grupo Desportivo de Cavalões denunciou a invasão de um grupo de jovens ao seu campo de jogos, uma ação que terá acontecido de forma repetida.

O clube informa, através de uma publicação nas redes sociais, que os seus atletas podem usar o campo gratuitamente, mediante pedido à direção, mas os restantes terão de alugar o espaço.

O Grupo Desportivo de Cavalões alerta “sempre que alguém invadir as nossas instalações, as autoridades serão chamadas ao local e os infratores serão identificados”.