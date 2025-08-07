Famalicão: Motociclista de 24 em estado grave depois de violenta colisão com carro na N206 (Vermoim)

Em comunicado publicado nas redes sociais os responsáveis do Ribeirão FC SAD anunciam que a equipa de futebol não vai competir na divisão de honra da AF Braga.

A equipa estava inscrita na AF Braga, fez parte do sorteio para esta época, mas, afinal, acaba por não avançar. O treinador escolhido para liderar o projeto, Jorge Santos, foi avisado da decisão por SMS.

O próprio dá conta do seu lamento nas redes sociais: “incrível como nos dias de hoje isto acontece!

Depois de acertar tudo para início do projeto e começar a trabalhar no mesmo (…) hoje sou informado através de uma SMS que o Ribeirão SAD não irá participar nesta época 2025/26. Depois de um apertão de mão, de palavra de homem para homem dada, de um convicção e dedicação a um projeto sou informado desta forma a qual só me resta dizer RIDÍCULA !!”.

Recorde-se que os problemas da SAD perduram há duas épocas e colocaram em risco a participação da equipa nos campeonatos em que competiu. Há, também, dívidas ao clube, um diferendo que seguiu a via judicial.

Entretanto, o Ribeirão Futebol Clube, presidido por Pedro Rúben Gomes, decidiu avançar, esta época, com uma equipa sénior que vai competir na primeira divisão da AF Braga.