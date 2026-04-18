Famalicão: Motociclista de 28 anos ferido em despiste

A equipa de futsal do Famalicão terá de esperar pelo que vai acontecer nos jogos AD Fundão x Elétrico e Caxinas x Quinta dos Lombos para ver em que posição ficará na classificação no arranque para a última jornada do campeonato nacional, agendada para o dia 2 de maio. Uma coisa é certa, só a vitória interessará ao conjunto famalicense, sendo que não depende apenas de si para garantir a manutenção na época de estreia na Liga Placard.

Na noite desta sexta-feira, na penúltimo jornada, o Famalicão foi goleado, 10-1, no Pavilhão João Rocha, pelo Sporting. Perante uma das melhores equipas nacionais, o conjunto famalicense nunca teve argumentos para discutir o resultado.

Resta, então, uma jornada para decidir o futuro do conjunto famalicense no campeonato nacional. E esse encontro será com o Fundão, adversário direto na luta pela permanência.

Antes da derradeira jornada, na próxima semana, no dia 22 de abril, às 18 horas, o Famalicão volta a defrontar o Sporting, em Gondomar, nos quartos de final de Taça de Portugal.