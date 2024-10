Famalicão: Motociclista de 47 anos ferido em despiste

Este sábado, em Vila Nova de Famalicão, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, teceu duras críticas à direita em Portugal, referindo que os líderes do PSD e do Chega têm protagonizado um confronto público que “envergonha a democracia”. Durante o congresso federativo de Braga, Pedro Nuno sublinhou que ambos os partidos se têm acusado mutuamente de mentir, o que considera ser “inaceitável”.

As críticas surgem no contexto das recentes declarações de André Ventura, líder do Chega, sobre negociações com o Governo para a aprovação do Orçamento de Estado de 2025. Pedro Nuno Santos frisou a necessidade de clarificar estas declarações, para que os portugueses possam confiar na palavra do primeiro-ministro.

O socialista reiterou a importância de resolver esta situação, afirmando que “não podemos confiar numa direita que se perde em disputas públicas e falta de transparência”.

Fonte: Lusa