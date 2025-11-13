Famalicão: Motociclista em estado grave depois de colisão com camião que obrigou ao corte da N14

Um motociclista ficou, ao final da tarde desta quinta-feira, com ferimentos considerados graves, na sequência da colisão com um camião.

O acidente aconteceu às 18h00, em plena N14, na freguesia de Arnoso Sta Maria, em Famalicão.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER local.

A vítima, em estado grave, foi encaminhada para o hospital de Braga.

A GNR tomou conta da ocorrência.