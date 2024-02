Famalicão: Motociclista em estado grave na sequência de violento despiste

A dinâmica demográfica do concelho de Famalicão tem sido objeto de atenção nos últimos anos, especialmente após os resultados do último Censos, onde a tendência de decréscimo da população foi contrariada. Segundo o INE, nos últimos dois anos, Famalicão acolheu cerca de 1800 novos habitantes.

Esta revelação foi feita pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, durante a inauguração das obras de requalificação do Centro Social e Paroquial de Esmeriz. O aumento populacional, segundo o autarca, é um sinal inequívoco de que Famalicão está a ganhar destaque como destino de eleição para muitos que procuram uma vida melhor.

O aumento da população também está a refletir-se no sistema educativo local, com a necessidade de abrir mais turmas nas escolas públicas para dar resposta ao aumento do número de alunos. Esta realidade impulsionou a revisão da Carta Escolar do concelho, uma medida que se tornou imperativa face ao crescimento demográfico.

É importante salientar que, nos últimos Censos, Famalicão apresentou uma diminuição no número de estudantes, mas agora, com este novo panorama demográfico, a tendência parece estar a inverter-se. Este crescimento populacional também está a impulsionar outras áreas, como a construção civil, com a edificação de novas habitações, e a economia local, com um aumento significativo no volume de exportações, registado em 2023, que alcançou um máximo histórico.