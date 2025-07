Famalicão: Motociclista embate em carrinha na N206 (Cavalões)

As equipas sub-19 e sub-17 do FC Famalicão já conhecem o calendário da primeira fase dos respetivos campeonatos nacionais da primeira divisão.

A equipa sub-19 começa a jogar fora, em casa do Gil Vicente, depois recebe o Braga, visita o Vizela e na quinta jornada recebe o Paços de Ferreira. Na sexta vai a casa do Porto, depois defronta o Moreirense e visita o Vitória SC. Nas duas últimas jornadas da primeira volta recebe o Chaves e vai a Vila do Conde.

As quatro melhores equipas seguem para a segunda fase de apuramento de campeão, tal como as quatro melhores classificadas da zona sul, num campeonato a oito.

Os sub-17 começam o campeonato em casa, com Braga, e depois têm dois jogos fora de portas: Porto e Leixões. Na quarta jornada recebem o Vitória, vão ao Rio Ave e defrontam o Beira Mar na condição de visitados.

Feirense, fora, Sanjoanense, casa, e Tondela, fora, são as três últimas partidas da primeira volta do campeonato nacional.

No final das duas voltas, as cinco equipas com mais pontos juntam-se às da zona sul para decidirem quem será o campeão deste escalão.