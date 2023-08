Famalicão: Motociclista ferido em colisão contra carro em Brufe

A CP – Comboios de Portugal e a Câmara Municipal de Braga vão oferecer tarifas especiais para a Noite Branca de Braga, que decorre nos dias 8, 9 e 10 de setembro. O objetivo é facilitar o acesso do público ao evento, que vai contar com mais de 48 horas de intensa celebração, com cinco palcos e mais de 150 eventos culturais e artísticos.

Para quem se desloca de comboio, a CP vai ter um bilhete especial a 2 euros, ida e volta, válido para viagens nos comboios Urbanos do Porto, nos dias do evento (entre as 19:00 do dia 8 de setembro e o final do dia 10 de setembro), com origem em qualquer estação e destino a Braga (linhas de Braga, Marco de Canaveses, Guimarães e Aveiro). Este bilhete estará disponível para venda em bilheteira, de 4 a 10 de setembro, e de 8 e 10 de setembro nas Máquinas de Venda Automática ou a bordo, em caso de indisponibilidade da bilheteira.

Para além do bilhete especial, haverá ainda um desconto de 30% nos comboios, InterRegionais e Regionais, válido para viagens entre os dias 7 e 11 de setembro.