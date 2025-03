Famalicão: Motociclista ferido em despiste esta madrugada, em Vale S. Cosme

Trata-se de uma iniciativa que se repete um pouco por todo o concelho e que tem suscitado a participação da comunidade. A feira de sopas, para além de dar a provar esta iguaria da cozinha tradicional, também serve de angariação de fundos para os promotores.

Desta feita, são os escuteiros de Riba de Ave que realizam o seu primeiro certame do género. É no dia 22 de março, a partir das 19h30, no salão paroquial da vila.

Haverá deliciosas sopas dos restaurantes da terra e de freguesias vizinhas e petiscos diversos, bom vinho e muita animação.

A entrada tem o custo de 5€ para provar as sopas, acompanhadas com pão. Os restantes petiscos não estão incluídos no valor. Pode inscrever-se através do contacto: 918159115, até ao dia 19 de março.