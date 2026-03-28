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Famalicão: Motociclista ferido em despiste na freguesia de Telhado

Um motociclista, com 31 anos, ficou ferido na sequência do despiste da mota onde seguia, em Telhado, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 07h00, na Rua do Fulão, sendo que para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados mais tarde pela GNR.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.

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Nova rotunda assinala 80 anos da Continental em Famalicão

Foi inaugurada, na fronteira entre as freguesias de Ribeirão e Lousado, a nova “Rotunda do Pneu Agrícola”, uma infraestrutura que reforça a ligação entre dois territórios fortemente marcados pela presença da Continental Mabor.

A obra surge num ano simbólico para a empresa, que assinala 80 anos desde o início da produção de pneus em Vila Nova de Famalicão. A escolha do nome e do elemento central da rotunda pretende destacar essa herança industrial e a importância da fábrica para o desenvolvimento local.

Durante a inauguração, Pedro Carreira, presidente do Conselho de Administração da Continental Mabor, e Leonel Rocha, presidente da Junta de Freguesia de Ribeirão, sublinharam o impacto profundo que a empresa teve na transformação destas comunidades. Até 1946, recordaram, tratavam-se de zonas marcadamente rurais, cuja realidade mudou significativamente com a instalação da unidade industrial no concelho.

Hoje é noite de apagão em Famalicão

Hoje, 28 de março, o Município de Vila Nova de Famalicão associa-se novamente ao apelo global da World Wildlife Fund, que convida cidadãos de todo o mundo a desligarem as luzes de casas e monumentos como forma de alerta para as alterações climáticas.

Entre as 20h30 e as 21h30, os Paços do Concelho vão ficar às escuras, assinalando este momento simbólico. Para além disso, a autarquia lança o desafio à população para participar numa experiência diferente: pedalar no escuro e, através da energia gerada por dínamos instalados em bicicletas, iluminar uma maquete tridimensional com vários edifícios e monumentos do concelho, patente no edifício municipal. A iniciativa conta com a colaboração do Ginásio Eugénios.

A edição deste ano é ainda especial por marcar o 20.º aniversário da Hora do Planeta, reconhecida como a maior mobilização mundial em prol da ação climática e da preservação da natureza.

Não esqueça: A hora muda esta noite

Na madrugada deste domingo, Portugal continental e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores entram no horário de verão, com os relógios a avançarem uma hora.

No continente e na Madeira, a mudança faz-se à 01:00, passando para as 02:00. Nos Açores, ocorre à meia-noite, quando passa a ser 01:00.

O horário de inverno regressa a 25 de outubro, conforme o regime definido por uma diretiva europeia que regula estas alterações duas vezes por ano.

Uma boa notícia: Buzinou-se por um bom motivo em Famalicão

Famalicão foi palco de um momento pouco habitual, mas carregado de emoção e significado. Ao longo de várias ruas da cidade, o som de buzinas fez-se ouvir, não por impaciência no trânsito, mas por uma causa que tocou quem assistiu.

Um automóvel percorreu a cidade com uma faixa: “Fiz a minha última radioterapia, buzinem”. O convite não passou despercebido e rapidamente vários condutores responderam, transformando o habitual ruído urbano numa verdadeira manifestação de apoio e celebração.

O carro seguia acompanhado por outros veículos, decorados com balões, criando uma pequena caravana festiva que chamou a atenção de quem passava.

Mesmo sem se conhecer a protagonista desta história, fica o desejo sincero de que esta conquista marque o início de uma nova etapa, mais leve e feliz. Que daqui em diante tudo corra pelo melhor, e que nunca faltem motivos para voltar a ouvir buzinas, mas sempre por boas razões.

Bombeiros acionados para incêndio em casa na freguesia de Brufe

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram acionados, ao final da tarde desta sexta feira, para um incêndio habitacional, na freguesia de Brufe.

O alerta chegou cerca das 19h10, para a Rua Manuel Rodrigues de Oliveira.

O incêndio ficou circunscrito à área da cozinha, com origem num eletrodoméstico.

A situação foi rapidamente resolvida, sem registo de feridos, graças à rápida intervenção dos soldados da paz.

Famalicão: Feira do Livro Usado com homenagem a António Lobo Antunes

A Junta de Freguesia de Ribeirão organiza, na tarde deste sábado, uma Feira do Livro Usado. Trata-se de mais uma iniciativa da autarquia ribeirense para promover o livro e a leitura.

Durante a feira, que decorre em frente à Junta de Freguesia, será prestada uma homenagem a António Lobo Antunes, com leitura de poemas e textos do autor.
«Se gosta de livros, esta é a oportunidade perfeita para descobrir novas histórias, revisitar clássicos e partilhar o gosto pela leitura», desafia a Junta de Freguesia.