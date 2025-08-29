Concelho, Sociedade, Última Hora

Famalicão: Motociclista fica em estado grave depois de colisão com carro (Landim)

Um motociclista, com cerca de 50 anos, ficou com ferimentos graves, na sequência da colisão da mota onde seguia com um veículo ligeiro, em Landim, Famalicão.

O acidente deu-se pouco depois das 16h00, na N204/5, junto à Rua das Searas.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicão e a VMER local.

A vítima, em estado grave, foi para o hospital de Famalicão.

Famalicão: Câmara aprova mais de meio milhão de euros para as freguesias

Na reunião do executivo municipal, realizada na manhã desta sexta-feira, foram aprovados projetos, no valor total de 715 mil euros, para apoiar diversas freguesias do concelho.

Bairro, para a remodelação e recuperação da piscina menor circular, com passeios envolventes de acesso e muros exteriores do Parque António Sampaio, vai receber por 77 mil euros; Fradelos, repavimentação da rua Pedro Homem de Melo, da Urbanização do Parque, rua das Amoras e rua Gil Vicente, vias vicinais, por 100 mil euros; Landim, pavimentação da Avenida da Vistoria, via vicinal, por 55 mil euros; Lousado, 24 mil euros, para as despesas de pavimentação do Largo da Gandra e rua da Estação e construção da rede de águas pluviais na rua Fonte dos Castanheiros, vias vicinais; Mogege, terraplanagem junto à Praça de Stª Marinha, com 9.600 euros; Oliveira Stª Maria, vedação no antigo edifício escolar das Boticas, até 19 mil euros.

A requalificação do Centro Comunitário junto à igreja de Abade de Vermoim terá um apoio de 73 mil euros; a União de Freguesias de Arnoso e Sezures, para pavimentação da Rua Colina do Sr. Dos Passos (Arnoso Stª Maria), terá 145 mil euros, a requalificação da rua Daniel Costa Ferreira (Arnoso Stª Eulália), por 83 mil euros e a instalação de sanitário junto à Capela de Nª Srª do Fastio (Arnoso Sta Eulália), 30 mil euros; União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei para pavimentação da rua de Lijó (Lemenhe), por 88 mil euros; União de Freguesias de Seide, pavimentação de parte da rua Joaquim Araújo Alves (Seide S. Paio), com 11.900 euros.

 

Recebeu chamadas da Roménia, Polónia ou Bulgária? Não atenda, alerta a GNR

A GNR deixou um aviso esta sexta-feira: não deve atender nem devolver chamadas de números internacionais desconhecidos, sobretudo da Roménia, Polónia ou Bulgária.

Segundo a Guarda, estas chamadas podem esconder diferentes esquemas. Em alguns casos, são burlas que levam a devolver a chamada para números com custos muito elevados. Noutras situações, tratam-se de chamadas de ‘spam’, que servem apenas para confirmar que o número está ativo, o que aumenta o risco de voltar a receber contactos maliciosos. Há ainda o chamado ‘vishing’, em que os burlões fingem ser de entidades credíveis para roubar dados pessoais.

A GNR recomenda: não atender nem devolver chamadas suspeitas, bloquear o número, denunciar à operadora e apagar SMS ou emails estranhos sem abrir links. Sublinha também que nunca se devem partilhar dados pessoais ou palavras-passe por telefone.

Famalicão: Equipa feminina é madrinha da apresentação do FC Porto

Na manhã de domingo, 31 de agosto, o FC Famalicão é o convidado para o jogo de apresentação da equipa feminina do FC Porto. A partida, de entrada livre, está marcada para as 11 horas, no Estádio do Dragão.

A equipa portista, cujo projeto começou na época passada, vai disputar a 2.ª divisão, enquanto que as famalicenses aguardam decisão do TAD para a sua inclusão (ou não) na Liga BPI.

Recorde-se que o FC Famalicão, depois de perder o play off da manutenção na época passada, desceu de divisão. No entanto, a inscrição do Damaiense não foi aceite pela FPF por incumprimento dos requisitos necessários. Aberta esta vaga no principal campeonato nacional feminino, a FPF convidou o FC Famalicão a “regressar”. Cabe, agora, ao TAD decidir sobre os argumentos federativos e da equipa da Amadora.

Ministro das Infraestruturas admite: Famalicão pode vir a ter metrobus

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, apontou Famalicão como uma das cidades que poderá beneficiar de um futuro sistema de metrobus, à semelhança do que já acontece em Coimbra.

A ideia é criar uma rede de autocarros elétricos articulados, em via dedicada, que ligue Famalicão a Braga, Barcelos e Guimarães, reforçando a mobilidade no Minho e a ligação à futura linha ferroviária Porto-Vigo.

O governante sublinhou que Coimbra “está a liderar a tendência de mobilidade para as próximas décadas” e que este modelo pode ser replicado noutras regiões, com impacto direto na qualidade de vida das populações.

Famalicão: Equipa de futsal apresenta-se este sábado às 15 horas

Na tarde deste sábado, às 15 horas, o Pavilhão Municipal das Lameiras, recebe a quinta edição do Troféu Orlando Bastos, que serve de apresentação aos sócios da equipa sénior de futsal do FC Famalicão que, esta época, vai disputar a Liga Placard.
O troféu, criado para homenagear o jogador de futsal que representava o SC Cabeçudense, e que faleceu de forma prematura, tem como convidado o Nogueiró/Tenões.
A entrada é livre.

Famalicão: Camilo Pinheiro apresenta as medidas do Chega para Antas e Abade de Vermoim

O Chega, através do seu candidato a Antas e Abade de Vermoim, Camilo Pinheiro, propõe para esta união de freguesias uma série de medidas, em diversas áreas. Na segurança pública, quer videovigilância e reforço da presença policial no Parque da Devesa e zonas envolventes; no ambiente, propõe a fiscalização rigorosa das descargas no Rio Pelhe, aplicação de multas pesadas a infratores e criação do Fundo Rio Pelhe para a recuperação ambiental; na promoção da saúde, defende a criação de espaços de exercício físico ao ar livre, atividade regulares para seniores e a dinamização do convívio cultural e tradicional; tem na agenda a abertura de um parque canino com regras de higiene e segurança; ao nível das infraestruturas e habitação, o Chega quer pressionar a Câmara para resolver «falhas no saneamento e abastecimento de água, garantir habitação acessível a famílias portuguesas e criar uma comissão local de fiscalização das obras públicas».

Em comunicado, o Chega apresenta um projeto para as Lameiras que visa a integração e revitalização do edifício, «transformando-o num polo de inclusão e participação cidadã». A proposta inclui abrir as Lameiras ao Parque da Cidade, «criando continuidade urbana e novas opções de percurso citadino, com aberturas e passagens amplas que integrem o quarteirão no tecido da cidade em vez de o isolar».

Camilo Pinheiro garante que as medidas serão implementadas «com rigor, em cooperação entre Junta, Câmara, Associações Locais e Forças de Segurança». Com a certeza, avança o Chega, de que vai trabalhar «por uma freguesia mais segura, limpa e orgulhosa das suas raízes, plenamente integrada na cidade de Famalicão».

O presidente do partido e candidato à Câmara, Pedro Alves, realça que a «Câmara tem de estar ao lado das freguesias, com soluções práticas e transparentes», garantindo que «o Chega está preparado para pôr fim à inércia e devolver qualidade de vida às pessoas».