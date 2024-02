Famalicão: Move-te é o “Evento Desportivo Local do Ano”

No dia 23 de fevereiro, Famalicão recebeu a distinção do Evento Desportivo Local do Ano, por causa do programa ‘Move-Te’, dedicado à promoção de atividade física ao ar livre. O prémio foi atribuído pela Cidade Social, entidade que apoia e reconhece as boas práticas autárquicas nas vertentes de Desporto e Ação Social.

O vereador do Desporto da autarquia, Pedro Oliveira, foi à cerimónia, à Mealhada, receber a distinção.

Recorde-se que o ‘Move-Te’ é uma iniciativa desportiva promovida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, em parceria com 72 instituições locais – associações desportivas, ginásios e Juntas de Freguesia -, que acontece durante o período do verão. Promove o desporto ao ar livre, gratuito e para todas as idades, e tem passagem pelas várias comunidades de freguesia do concelho famalicense.