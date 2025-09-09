Famalicão: Movimento Independente “Por Ruivães Mais” quer dar continuidade ao trabalho

Duarte Veiga quer dar continuidade ao trabalho realizado em Ruivães que, na opinião do candidato, tem «transformado» a freguesia.

«O nosso trabalho fala por nós. Quem esteve aqui não vai aceitar que Ruivães está parado há mais de 20 anos. A energia que sentimos hoje na nossa comunidade é a prova de que estamos em movimento, com garra e dedicação», afirmou Duarte Veiga, fazendo notar que «o nosso compromisso é para com as pessoas, é para com Ruivães. Somos um movimento feito por e para a nossa terra».

A apresentação da candidatura de Duarte Veiga à Assembleia de Freguesia de Ruivães aconteceu no sábado, dia 6 de setembro, na Praceta profº Lopes Correia, com a presença de apoiantes. As propostas políticas para a freguesia, sob o lema “Por Ruivães Mais”, focam-se em projetos que «melhorem a qualidade de vida, o apoio social e cultural, e a segurança de todos os habitantes», avança Duarte Veiga.

Outros membros da equipa também fizeram intervenções, caso da jovem Mariana Reis, que discursou pela primeira vez, e Pedro Correia, que destacou a aposta no desporto e na atividade física na freguesia.

No evento houve momentos musicais pelos talentos locais Cristina Moreira e João Costa. Culminou com um convívio entre os presentes, ao som da concertina de Armindo Silva.