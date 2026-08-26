A Neonatologia da ULS do Médio Ave recebeu novos “ninhos” para recém-nascidos, oferecidos pelo Movimento de Mulheres Socialistas de Famalicão.

Numa publicação da ULS Médio Ave, a enfermeira gestora do serviço de Pediatria/Ginecologia, Angélica Vilaça, agradeceu a oferta, sublinhando que «gestos simples e bem-intencionados, dirigidos a seres tão vulneráveis, demonstram sensibilidade e sentido de missão».

Recorde-se que estes “ninhos” são pensados para proporcionar maior conforto aos bebés acompanhados no Serviço de Pediatria/Neonatologia.