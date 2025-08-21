Famalicão: Movimento “Somos União – Famalicão e Calendário” entregou lista no Tribunal

Na passada segunda-feira, o movimento “Somos União – Famalicão e Calendário” entregou no Tribunal as assinaturas dos proponentes e a lista de candidatos à Assembleia de Freguesia.

A mandatária do movimento independente, Raquel Barreiro, fala de um momento importante que assinala «a vontade de estarmos presentes nas eleições autárquicas e de oferecer à população uma alternativa baseada na proximidade, transparência e participação ativa de todos os cidadãos».

A lista, encabeçada por Francisco Barreiro, «é composta por pessoas de diferentes gerações e áreas de atividade, unidas pelo compromisso de defender os interesses de Famalicão e Calendário, movidas apenas pelo espírito de serviço público e pela vontade de construir um projeto coletivo, sólido e responsável».

O movimento manifesta a sua abertura à colaboração de todos, porque «queremos construir este projeto lado a lado com a população. Contamos com as ideias, a participação e a energia de cada um para juntos, apresentarmos proposta e iniciativas que tragam verdadeiro impacto, mais desenvolvimento, melhores serviços e melhores condições e vida para todos».