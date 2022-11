Famalicão: Muita festa na “Nova Cidade”

Região do Ave é a melhor no combate ao abandono e insucesso escolar

A Comunidade Intermunicipal do Ave, onde se inclui o município de Famalicão, registou os melhores resultados de toda a região do Norte no domínio do combate ao abandono e insucesso escolar nos três níveis do ensino básico e no ensino secundário.

Os dados foram publicados pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-NORTE) no boletim de outubro “Norte 2020 Educação para Todos”. Este documento demonstra que a região do Ave chegou ao final do ano letivo 2020/2021 com uma taxa de retenção e desistência no ensino básico de 1,0 por cento. No ano letivo de 2016/2017, a taxa estava nos 3,9 por cento.

Na análise aos valores percebe-se que houve uma diminuição de 82,05 por cento do número de alunos que não passaram de ano e/ou desistiram no primeiro, segundo e terceiro ciclos do ensino básico.

Quer isto dizer que as medidas de combate ao insucesso e abandono escolar no Ave tiveram resultados muito acima da média da região Norte e do território continental.