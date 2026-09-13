O Mercado Desportivo, a decorrer no centro da cidade (Praça D. Maria II) ainda promete muitas atividades para este domingo. Da ginástica acrobática, ao atletismo e matraquilhos, ao ténis de mesa, passando pelo atletismo, rugby, boccia, ciclismo e muitas outras modalidades podem ser experimentadas.

As atividades desportivas podem ser praticadas entre as 10 e as 13 horas e as 14 e as 18 horas; os stands com cerca de duas dezenas de associações e clubes famalicenses abrem às 10 e fecham às 18 horas.

A par de tudo isto, também há animação musical, com Sofia Machado, pelas 16h00, na Praça D. Maria II.

Esta iniciativa municipal insere-se nos mercados urbanos Vai à Vila que, a cada fim de semana, promove uma programação variada para animar o centro da cidade.