Famalicão: Muito metal para ouvir no Louro

A décima edição do festival Laurus Nobilis começa esta sexta-feira e, tal como nas edições anteriores, com nomes maiores do metal.

No Louro, até domingo, o Ceve Laurus Nobilis apresenta no cartaz, entre outros, os Dark Funeral, Éden. Soen, Carach Angren, Queen of Spades, Blame Zeus, Death Valley Knights, Praetor, Éden, Dreadcult, Enemy of Reality, Sacred Sin, Dust Bolt, Ancient Settlers, Demidead, Equaleft, Quintento Explosivo e Ethereal.

Esta quinta-feira há uma receção ao campista com Post, Chaos Addiction e Revolution Within.

A edição comemorativa de 10 anos mantém-se na Casa do Artista Amador e terrenos envolventes, na freguesia do Louro. São 32 bandas – 18 internacionais – numa celebração da música alternativa e do metal.

Bilhetes e mais informações em www.laurusnobilis.pt