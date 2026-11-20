A programação infantil n´ ”O Lugar do Natal” arranca a 25 de novembro na tenda instalada na Praça D. Maria II com a peça de teatro “Duendes Congelados”, pela companhia Mala D’Arte, seguindo-se no dia 28 a animação musical “Animadixie”, com WeTumTum, pelas ruas da cidade.

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Em dezembro, no mesmo espaço, há oficinas criativas – “Plasticinices Natalícias” – no dia 1 e “Corrida de Renas”, no dia 8, ambas com Paula Alves, bem como os espetáculos “O GPS do Pai Natal – O Musical”, pela Associação Cultural 100 Personagens, entre 2 e 4 de dezembro, e “Natal, Procura-se”, da Monólogo Produções, entre 9 e 11 de dezembro.

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No dia 12 de dezembro, a Igreja Matriz acolhe o “Concerto Infantil” da ARTAVE, pelas 17h30. De volta à tenda, pode ver o circo “Eddy Circus”, entre 16 e 18 de dezembro, e o musical “Disney e Natal”, com Anaísa Ferreira, a 23 de dezembro. As iniciativas encerram a 6 de janeiro, com o tradicional “Cantar dos Reis Infantil”.