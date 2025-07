Famalicão: Muitos golos no primeiro jogo de pré-época

A Associação de Integração Multicultural (AIM), com sede na Estação Rodoviária, celebrou, no dia 30 de junho, o seu quinto aniversário. A data foi assinalada com uma sessão e convívio, onde se juntaram associados, membros dos órgãos sociais, o vereador do Associativismo, Pedro Oliveira, e representantes de vários partidos.

O evento teve início com música pela cantora e membro da direção da associação, Eliene Nunes, a que se seguiu a intervenção do presidente da Mesa da assembleia geral, Alcino Monteiro. Benício Cardoso, um dos sócios-fundadores, cidadão natural de Cabo Verde, radicado em Famalicão há cerca de meio século, falou do início da fundação da associação, criada para acolher os cidadãos de várias nacionalidades que chegavam ao concelho.

A presidente da direção, Taciana Flores, deu a conhecer o trabalho que está a ser desenvolvido pela associação, nomeadamente no apoio aos cidadãos que procuram o município de Famalicão ou a região para trabalhar e residir. Nas palavras do vereador Pedro Oliveira, a Associação «merece o reconhecimento da autarquia». O vereador assegurou que Câmara e a associação tudo farão «para que os migrantes sejam bem acolhidos e integrados na comunidade famalicense, no respeito pela legislação em vigor e pelos direitos humanos, por forma a garantir segurança e dignidade».

O evento, que contou com a participação de cidadãos de 21 nacionalidades, continuou com música, na voz dos cantores Vinícius Azevedo e Eliene Nunes, do Brasil, e Young Joe, da Nigéria. Cantaram-se os parabéns à Associação, houve sabores de vários países e bolo de aniversário, tudo regado por espumantes e vinhos D. Sancho I oferecidos pela empresa famalicense Frutivinhos.

As líderes locais do PAN, Sandra Pimenta e Catarina Rocha, reuniram-se, na passada segunda-feira, dia 7 de julho, com dirigentes da AIM, ouviram as suas preocupações e prometeram apresentar propostas. Outros encontros estão programados até dia 15 de julho com outros partidos, na sede da associação.

Integrado no aniversário, realizou-se no sábado, dia 5, no recinto da União Desportiva de Calendário, um encontro de futebol entre uma equipa de colaboradores do Município de Famalicão e outra da Associação de Integração Multicultural. Contou com a presença do vereador David Carvalho em representação do presidente da Câmara Municipal.