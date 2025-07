Famalicão: Muitos pódios para o Liberdade na Milha de Viana

O candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal visitou, na passada semana, o complexo habitacional das Lameiras, «um exemplo a nível nacional de como é possível resolver o problema habitacional, integrar comunidades e experiências diversas e criar soluções sociais que sirvam toda a comunidade famalicense». Sílvio Sousa reuniu, no dia 3 de julho, com a direção da Associação de Moradores das Lameiras, fazendo-se acompanhar por Madalena Soares e Domingos Costa, membros da Comissão Coordenadora da CDU.

Uma das preocupações manifestadas é a situação da Casa Abrigo. No decorrer da reunião com a direção foi analisada a recuperação do piso térreo do complexo e as necessárias obras em curso para melhoramento do edifício. No entanto, a Casa Abrigo para vítimas de violência doméstica – «mais um importante serviço prestado pela Associação» – estará em risco «devido à falta de apoio pela Segurança Social, apesar dos investimentos avultados realizados pela Associação», aponta o candidato.

Sílvio Sousa considerou que a Casa Abrigo, «sendo um serviço inestimável a toda a comunidade, pois assegura todas as condições e necessidades para as vítimas e seus filhos que procuram refúgio, segurança e uma oportunidade para recomeçarem a vida», não é aceitável «que seja considerado o seu encerramento por falta dos apoios necessários. A Segurança Social tem responsabilidades, mas o município pode e deve dar mais apoio». Sílvio Sousa acredita «que esta situação se reverta e que se mantenha o funcionamento da Casa Abrigo».

Não esquecendo o envolvimento de outras entidades, mas enaltecendo «o envolvimento dos moradores e das sucessivas direções», o candidato elogia a Associações de Moradores das Lameiras responsável «por um serviço de apoio de retaguarda social a toda a comunidade da zona nascente da cidade, que importa valorizar e reconhecer».

Sílvio Sousa, lembra que «as Lameiras são um exemplo a nível nacional de que é possível fazer bem, com o envolvimento da comunidade e das diversas entidades. Os próximos projetos da Associação, nomeadamente a procura de um local para a construção de instalações capazes de dar resposta à crescente procura dos serviços prestados, deve merecer o apoio e o estímulo do município».